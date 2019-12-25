Напоминание

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем Вас с Новым 2020 годом!
Желаем здоровья, профессионального роста и успеха в труде,
оптимизма и бодрости, веры в чудеса, новых открытий и свершений.

Свидетельство о публикации

Публикация материалов педагогических работников по разделам (уровням) образования


Для размещения публикации на сайте издания необходимо:
- указать данные автора и тему работы;
- загрузить файл со статьёй;
- оплатить редакционный сбор от 200 руб.;
- получить свидетельство о публикации авторского материала.


Ознакомиться с материалами, опубликованными на сайте издания, можно в этом разделе --->>>




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Свидетельство о публикации

Публикация материалов учащихся, студентов, аспирантов, педагогов, соискателей научных степеней, научных сотрудников, практикующих специалистов и др. на сайте издания в общем разделе


Для размещения публикации на сайте издания необходимо:
- указать данные автора и тему работы;
- загрузить файл со статьёй;
- оплатить редакционный сбор в размере 200 руб.;
- дождаться проверки статьи редакцией (не более 8-ми часов);
- получить справку или свидетельство о публикации авторского материала.


Ознакомиться с материалами, опубликованными на сайте издания, можно в этом разделе --->>>


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Диплом

Экспресс конкурсы, викторины, олимпиады,
тестирование для педагогов. Диплом сразу!
Все уровни проведения мероприятий.


Для участия в педагогическом конкурсе, викторине,
олимпиаде или тестировании необходимо:
- выбрать дизайн наградного документа;
- принять участие в мероприятии;
- произвести оплату редакционного сбора за организацию и проведение мероприятия;
- получить наградной диплом в соответствии с достигнутым результатом.
Участвовать в экспресс мероприятиях могут учителя, воспитатели, специалисты ДОУ,
преподаватели СПО, педагоги дополнительного образования и другие.


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Диплом

Экспресс конкурсы, викторины, олимпиады,
тестирование для дошкольников с куратором



Для участия в детском мероприятии необходимо:
- выбрать дизайн наградного документа;
- принять участие в конкурсе, викторине, олимпиаде или тестировании;
- произвести оплату редакционного сбора за организацию и проведение мероприятия;
- получить наградной диплом в соответствии с достигнутым результатом.
Участвовать в мероприятиях могут воспитанники детских садов и других дошкольных
образовательных учреждений под руководством педагогов или родителей.



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Диплом

Экспресс конкурсы, викторины, олимпиады,
тестирование для школьников с куратором



Для участия в мероприятии для учеников необходимо:
- выбрать дизайн наградного документа;
- принять участие в конкурсе, викторине, олимпиаде или тестировании;
- произвести оплату редакционного сбора за организацию и проведение мероприятия;
- получить наградной диплом в соответствии с достигнутым результатом.
Участвовать в мероприятиях могут ученики школ, лицеев, гимназий, организаций
дополнительного образования под руководством педагогов или родителей.



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Сертификат участника тестирования

Всероссийское тестирование педагогов
на соответствие квалификации
и тематические тесты на оценку уровня
профессиональных компетенций
педагогических работников


Для участия в тестировании необходимо:
выбрать тему из списка;
указать данные участника;
ответить на тестовые вопросы;
оплатить редакционный сбор за организацию и проведение мероприятия;
получить сертификат в соответствии с достигнутым результатом.


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Сертификат участника творческой группы

Творческие группы педагогов



Для участия в творческой группе необходимо:
- выбрать название группы из перечня;
- оплатить редакционный сбор в размере 220 руб.;
- загрузить материал, соответствующий выбранной группе;
- получить подтверждающий участие сертификат.







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сертификат

Семинары для педагогов


Для участия в педагогическом семинаре необходимо:
- выбрать тему семинара из перечня;
- оплатить редакционный сбор за организацию и проведение семинара
в размере 250 руб.;
- принять участие в семинаре;
- получить сертификат участника семинара.
Вы можете принять участие в семинаре на различные темы:
методы совершенствования профессиональной компетентности,
самообразование, современные образовательные технологии,
учебно-методическое сопровождение образовательного процесса и др.



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Сертификат

Публикация в электронной методической библиотеке Всероссийского издания «Вестник Педагога»


Для публикации статьи в электронной библиотеке необходимо:
- указать данные автора и тему;
- загрузить файл со статьёй;
- оплатить редакционный сбор в размере 210 руб.;
- дождаться проверки статьи редакцией (не более 8-ми часов);
- получить сертификат за личный вклад в развитие библиотеки и педагогическое мастерство.


Ознакомиться с материалами методической библиотеки можно в этом разделе --->>>



Перейти к сервису публикации в библиотеке


Сертификат

Дистанционные обучающие курсы по ФГОС



Для обучения по курсу необходимо:
выбрать тему курса из перечня;
оплатить редакционный сбор за организацию курса в размере 250 руб.;
ознакомиться с материалами курса;
пройти итоговое тестирование;
получить сертификат о прохождении курса.





Перейти к сервису дистанционных курсов по ФГОС
Сертификат о публикации

Публикация материала в электронном журнале



Для размещения публикации в электронном журнале необходимо:
- указать данные автора и тему работы;
- загрузить файл со статьёй;
- оплатить редакционный сбор в размере 290 руб.;
- дождаться проверки статьи редакцией (не более 8-ми часов);
- получить сертификат о публикации материала в электронном журнале.


Посмотреть или скачать журнал с Вашей публикацией можно здесь --->>>




Перейти к сервису публикации статьи в эл. журнале
Свидетельство

Участие педагога в экспертной деятельности



Для участия в экспертной деятельности сайта необходимо:
- заполнить заявку на вступление в экспертный совет;
- оплатить редакционный сбор за оформление членства в экспертном совете
издания в размере 290 руб.;
- дождаться проверки заявки редакцией (не более 8-ми часов);
- получить свидетельство эксперта.






Подробная информация


Свидетельство

Обобщение педагогического опыта работы


Для публикации педагогического опыта работы на сайте издания необходимо:
- указать данные автора и тему педагогической работы;
- загрузить файл со статьёй;
- оплатить редакционный сбор в размере 230 руб.;
- дождаться проверки статьи редакцией (не более 8-ми часов);
- получить свидетельство.



Ознакомиться с материалами обобщённого педагогического опыта можно в этом разделе --->>>




Перейти к сервису размещения материала
Рецензия

Рецензия на материал педагога



Для получения рецензии на статью необходимо:
- указать данные автора и тему работы;
- загрузить файл со статьёй;
- оплатить редакционный сбор в размере 290 руб.;
- дождаться проверки статьи и составления рецензии (не более 8-ми часов);
- получить рецензию на представленный материал.






Перейти к сервису рецензирования материала
Диплом

Конкурсы, викторины и олимпиады в режиме онлайн



Для участия в конкурсе необходимо:
- выбрать конкурс из перечня;
- произвести оплату редакционного сбора за организацию и проведение
мероприятия в размере 100 руб.;
- принять участие в конкурсе;
- получить наградной диплом в соответствии с полученным результатом.






Перейти к сервису конкурсов
Диплом

Конкурсы с публикацией материала на сайте



Для участия в конкурсе необходимо:
- выбрать конкурс из перечня;
- произвести оплату редакционного сбора за организацию и проведение мероприятия;
- загрузить конкурсную работу;
- дождаться подведения итогов конкурса в течение 24 часов;
- получить наградной диплом в соответствии с результатом оценки конкурсной работы.





Перейти к перечню конкурсов
Диплом

Конкурсы, викторины, олимпиады с бланками заданий



Для участия в конкурсе необходимо:
- выбрать конкурс из перечня;
- произвести оплату редакционного сбора за организацию и проведение
мероприятия в размере 110 руб.;
- скачать бланк с заданием и заполнить его;
- ввести ответы с заполненного бланка в базу данных сайта;
- получить наградной диплом в соответствии с полученным результатом.





Перейти к сервису конкурсов
Диплом

Конкурсы Online для педагогов




Примите участие в конкурсе и получите диплом по результатам участия.
Производите оплату 130 руб. за диплом, когда получите желаемый результат.
Диплом доступен для скачивания сразу после оплаты.






Перейти к конкурсам Online для педагогов
Диплом

Экспресс конкурсы для педагогов
диплом участника конкурса за 2 минуты.




Мгновенное оформление, получение сразу после оплаты.
Предложение, ограниченное по сроку действия.





Перейти к сервису создания и получения диплома
Сертификат

Всероссийские конференции



Для участия в конференции необходимо:
- выбрать тему конференции из перечня;
- оплатить редакционный сбор за организацию и проведение конференции
в размере 220 руб.;
- загрузить доклад, соответствующий теме конференции;
- дождаться проверки доклада редакцией (не более 8-ми часов);
- получить подтверждающий участие сертификат.





Перейти к сервису конференций
Сертификат

Публикация доклада в электронном сборнике Всероссийской конференции



Для публикации доклада в сборнике конференций необходимо:
- выбрать сборник конференции из перечня;
- оплатить редакционный сбор за оформление сборника
в размере 230 руб.;
- загрузить доклад, соответствующий теме конференции;
- дождаться проверки доклада редакцией (не более 8-ми часов);
- получить свидетельство о публикации доклада в сборнике.




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Сертификат

Дистанционные обучающие курсы по ИКТ для педагогов



Для обучения по курсу необходимо:
- выбрать тему курса из перечня;
- оплатить редакционный сбор за организацию курса
в размере 240 руб.;
- просмотреть видеоуроки в полном объёме;
- получить сертификат о прохождении курса.





Перейти к сервису курсов
Свидетельство

Вебинары для педагогов



Для участия в педагогическом вебинаре необходимо:
- выбрать тему вебинара из перечня;
- оплатить редакционный сбор за организацию и проведение вебинара
в размере 250 руб.;
- просмотреть трансляцию вебинара;
- получить свидетельство участника вебинара.





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Сертификат

Создание сайта педагога


Для создания персонального сайта необходимо:
- указать данные педагога;
- оплатить редакционный сбор за пользование сервисом создания персонального сайта
в размере 260 руб.;
- создать сайт, загрузив необходимые материалы (фото, тексты, файлы)
с помощью сервиса издания;
- дождаться проверки созданного сайта редакцией (не более 8-ми часов);
- получить сертификат о создании сайта.
Пример готового сайта педагога --->>>





Перейти к сервису создания сайта
Сертификат

Благодарственное письмо педагогу




Все педагоги, разместившие публикацию с получением свидетельства, либо принявшие участие в одном из мероприятий сайта, могут скачать Благодарственное письмо от редакции издания. Бесплатно!





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"Социальная педагогика: содержание, цели, задачи"    --->>>
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"Формирование основ безопасности жизнедеятельности у дошкольников в условиях ФГОС"    --->>>
"Физическое воспитание детей дошкольного возраста. Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни в условиях образовательной среды"    --->>>
"Физическое воспитание в ДОУ"    --->>>
"ФГОС в дошкольном образовании"    --->>>
"Структурные и содержательные особенности составления ООП ДО в соответствии с ФГОС"    --->>>
"Социальная адаптация детей дошкольного возраста"    --->>>
"Современные формы взаимодействия участников образовательного процесса"    --->>>
Конкурсы с публикацией. Диплом за 24 часа.
Для педагогов ДОУВсе мероприятия--->>>
"Реализация ФГОС дошкольного образования"    --->>>
"Открытое занятие в ДОУ по ФГОС"    --->>>
"Творчество без границ"    --->>>
"Миссия педагога"    --->>>
"Лучшая визитная карточка педагога ДОУ"    --->>>
"Мастер презентаций"    --->>>
"Лучшее праздничное оформление ДОУ"    --->>>
"Прекрасное своими руками" (конкурс мастер-классов)    --->>>
"Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник"    --->>>
"Я - воспитатель!" (на лучшее эссе)    --->>>
"Формирование основ безопасности у детей дошкольного возраста"    --->>>
"Правила дорожные знать каждому положено"    --->>>
Для учителей и ПДОВсе мероприятия --->>>
"Лучшая методическая разработка с использованием современных образовательных технологий и методик"    --->>>
"Вопросы педагогики"    --->>>
"Творчество без границ"    --->>>
"Эссе современного педагога"    --->>>
"Лучшая визитная карточка учителя"    --->>>
"Мастер презентаций"    --->>>
"Лучший творческий мастер-класс"    --->>>
"Внеурочная деятельность как средство развития учащихся"    --->>>
"Мелодии рифмы"    --->>>
"Лучший классный час"    --->>>
"Портфолио учителя как показатель профессиональной компетентности"    --->>>
"Лучшая учебная программа"    --->>>
Конференции для педагогов

«Педагогическая деятельность в системе образования XXI века: от теории к практике»    -->>
«ИКТ- компетенции педагогических работников в условиях реализации ФГОС »    -->>
«Использование электронных образовательных ресурсов на уроках»    -->>
«Использование здоровьесберегающих технологий на уроках в общеобразовательных учреждениях»    -->>
«Духовно-нравственное воспитание детей в условиях реализации ФГОС ДО»    -->>
«Формы и методы патриотического воспитания: традиции и инновации»    -->>
«Инновационные технологии в деятельности воспитателя дошкольной образовательной организации»    -->>
«Инновационные технологии в деятельности школьного учителя»    -->>
«Реализация воспитательных возможностей проектной технологии во внеклассной работе и урочной деятельности»    -->>
«Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста»    -->>
Публикация докладов в WEB сборнике конференций

«Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС»    -->>
«Использование информационно-коммуникационных технологий как средство активизации познавательной деятельности учащихся»    -->>
«Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс дошкольной образовательной организации»    -->>
«Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс общеобразовательной организации»    -->>
«Системно - деятельностный подход в обучении»    -->>
«Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном образовании»    -->>
«Построение воспитательно-образовательной деятельности в условиях введения ФГОС»    -->>
«Использование цифровых образовательных ресурсов на занятиях автоматизации и дифференциации звуков»    -->>
«Экологическое воспитание дошкольников»    -->>
«Экологическое воспитание школьников»    -->>
Вебинары для педагогов

«Основные пути повышения профессиональной компетентности педагогических кадров на уровне современных требований ФГОС»    -->>
«Самообразование педагога как необходимое условие личностного и профессионального роста»    -->>
«Эффективное использование современных образовательных технологий как основа обеспечения высокого качества организации образовательного процесса»    -->>
«Особенности взаимодействия основных институтов общества по обеспечению медиабезопасности детей в современном мире»    -->>
«ИКТ компетентность учителя как метод повышения качества обучения школьников»    -->>
«Развитие универсальных учебных действий (УУД) посредством использования электронных образовательных ресурсов»    -->>
«Реализация здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе как залог становления и развития здоровой личности»    -->>
«Педагогическое общение как основополагающая форма взаимодействия субъектов образовательного процесса»    -->>
«Использование мультимедийных презентаций в логопедической работе для постановки и автоматизации звука [р]»    -->>
«Учебно-методическое обеспечение как основной инструмент организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС»    -->>
Дистанционные обучающие курсы для педагогов

«Повышение профессионального уровня педагогического работника посредством использования ИКТ. Текстовый редактор Microsoft Office Word»    -->>
«Повышение профессионального уровня педагогического работника посредством использования ИКТ. Программа для работы с электронными таблицами Microsoft Office Excel»    -->>
«Повышение профессионального уровня педагогического работника посредством использования ИКТ. Программа для создания презентаций Microsoft Office PowerPoint»    -->>
«Повышение профессионального уровня педагогического работника посредством использования ИКТ. Операционная система Microsoft Windows 10»    -->>

Добро пожаловать на сайт издания "Вестник педагога"


      Уважаемые коллеги, рады приветствовать вас на страницах всероссийского образовательного издания "Вестник педагога" !
      Данное издание разработано для педагогов дошкольного, начального, среднего общего, профессионального, дополнительного и высшего образования детей. У нас вы сможете бесплатно опубликовать учебно-методический материал (статью, конспект, сценарий, проект, программу), принять участие во всероссийских конкурсах, викторинах, олимпиадах, вебинарах, конференциях, пройти обучение по видео курсу, создать сайт учителя, воспитателя, педагога, преподавателя и получить свидетельство о публикации, сертификат или диплом.
     За счёт разнообразия функциональной наполненности сайта, каждый педагог имеет возможность выбрать для себя один или несколько наиболее подходящих. Публикация статей и разработок, участие в конференциях обеспечивают пополнение теоретико-практического запаса знаний педагога, вебинары и обучающие курсы повышают профессиональную компетентность учителя, воспитателя, преподавателя по различным областям, участие в педагогических конкурсах позволяет представить свои умения и опыт на всероссийском уровне. Также любой педагог может создать персональный сайт, который станет впоследствии его визитной карточкой и платформой для размещения различной важной информации.
      Сайт имеет официально оформленное свидетельство о регистрации СМИ, что позволит вам использовать полученные в рамках данного проекта документы при прохождении аттестации для подтверждения соответствия занимаемой должности либо для установления первой или высшей квалификационной категории.
      Помимо педагогов, целевой аудиторией издания являются воспитанники дошкольных образовательных учреждений, учащиеся школ, гимназий, лицеев, студенты училищ, техникумов, колледжей и вузов. В связи с этим, все мероприятия на сайте разрабатываются и проводятся с учётом возрастного и статусного разнообразия его посетителей.
      При создании ресурса разработчики портала стремились к тому, чтобы максимально упростить процессы публикации работ и получения документов, и добились этого. Размещение учебно-методического материала, участие в мероприятиях и получение документов происходит в самое короткое время и составляет при соблюдении необходимых условий не более 5-10 минут.
      Для того, чтобы каждый желающий имел возможность ознакомиться с последними событиями издания, разработана страница "Новости". Помимо основных событий издания, ежедневно публикуются новости Министерства образования и науки Российской Федерации .
      Страницы издания "Вестник педагога" всегда открыты для своих читателей. Надеемся, что информация, содержащаяся на нашем ресурсе, будет интересна и полезна каждому без исключения пользователю.
      "Вестник педагога" - давайте вместе добавим новую запись в историю российского образования!



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Свидетельство СМИ

Новости Министерства образования и науки Российской Федерации


Новость от 31 декабря 2019, 14:51
Новый выпуск электронного журнала «Вестник образования» Минпросвещения России посвящён дополнительному педагогическому образованию
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Новость от 31 декабря 2019, 14:13
Поздравление Министра просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильевой с Новым годом
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Новость от 27 декабря 2019, 18:53
В Минпросвещения подвели итоги реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» в 2019 году
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Новость от 27 декабря 2019, 14:57
Центры образования на русском языке открылись в Чехии, Индонезии, Боснии и Герцеговине и во Вьетнаме
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Новость от 27 декабря 2019, 13:14
В Минпросвещения прошло заседание ФУМО, посвящённое вопросам обновления содержания образовательных программ
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Новостная информация об основных событиях в издании --- >>>


Новые публикации на сайте


Опубликовано: 30.12.2019
Автор: Пермяков Сергей Михайлович, учитель физики, МБОУ Гимназия, г. Новый Уренгой
Публикация на тему: Технологическая карта урока "Свободное падение тел"
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Опубликовано: 30.12.2019
Авторы: Крекнина Елена Леонидовна, Радченко Наталья Александровна, педагоги дополнительного образования, МБОУ "Гимназия №83", Удмуртская республика, г. Ижевск
Публикация на тему: "А. Н. Пахмутова - Человек-эпоха"
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Опубликовано: 29.12.2019
Автор: Татьяна Викторовна Запалаева, учитель физики и математики, МАОУ СОШ №38, г.Улан -Удэ
Публикация на тему: "Использование ИКТ на уроках физики"
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Опубликовано: 29.12.2019
Автор: Сдельникова Светлана Васильевна, воспитатель, МАДОУ "Машенька", г. Ноябрьск
Публикация на тему: "Малые фольклорные жанры и развитии математических представлений детей дошкольного возраста"
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Опубликовано: 27.12.2019
Автор: Малхозова Фатима Джумалодиновна, воспитатель, МКДОУ Детский сад "Дубок", а.Кош-Хабль
Публикация на тему: Развитие мелкой моторики у дошкольников.
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Опубликовано: 27.12.2019
Автор: Абидокова Фатима Мухарбиевна, воспитатель, МКДОУ Детский сад "Дубок", а.Кош-Хабль
Публикация на тему: Игра как ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте
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Опубликовано: 27.12.2019
Автор: Свердлова Елена Витальевна, воспитатель, ГКУ СО КК "Славянского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних", г. Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
Публикация на тему: "Использование современных форм и методов, повышающих эффективность патриотического воспитания."
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Опубликовано: 26.12.2019
Автор: Разуваева Екатерина Юрьевна, учитель русского языка и литературы, филиал-9 ГОБОУ "Вечерняя школа", п.Парфино Новгородская обл.
Публикация на тему: Причастный и деепричастный обороты
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Опубликовано: 25.12.2019
Автор: Кондратьева Елена Николаевна, преподаватель, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 3", Волгоградская обл., г. Волжский
Публикация на тему: ФОРТЕПИАННЫЙ ЦИКЛ "ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ" П. И. ЧАЙКОВСКОГО – ШКОЛА ВОСПИТАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ЮНОГО ПИАНИСТА
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Опубликовано: 25.12.2019
Автор: Депланьи Татьяна Александровна, воспитатель, МДОУ №3 комбинированного вида "Воробушек", г. Вологда
Публикация на тему: "Сюжетно-ролевые игры нового поколения дошкольников"
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Опубликовано: 25.12.2019
Авторы: Федотенкова Елена Александровна, Королькова Елена Николаевна, воспитатели, МКДОУ детский сад №451 "Теремок", город Новосибирск
Публикация на тему: сценарий к празднику "Лучше всех на свете - мамочка моя!"
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Опубликовано: 25.12.2019
Автор: Матюшкина Ольга Вячеславовна, преподаватель, хоровых дисциплин, МБУ ДО "Мало-Шелемишевская ДШИ", Рязанская обл.,Скопинский район,д.Шелемишевские Хутора.
Публикация на тему: "Совершенствование вокального мастерства хора"
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Всероссийское образовательное издание "Вестник педагога". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62596 от 31.07.2015 г.
ВЫДАНО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ.
Возрастная категория: 12+

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