Для размещения публикации на сайте издания необходимо:
- указать данные автора и тему работы;
- загрузить файл со статьёй;
- оплатить редакционный сбор от 200 руб.;
- получить свидетельство о публикации авторского материала.
Ознакомиться с материалами, опубликованными на сайте издания, можно в этом разделе --->>>
Для размещения публикации на сайте издания необходимо:
- указать данные автора и тему работы;
- загрузить файл со статьёй;
- оплатить редакционный сбор в размере 200 руб.;
- дождаться проверки статьи редакцией (не более 8-ми часов);
- получить справку или свидетельство о публикации авторского материала.
Ознакомиться с материалами, опубликованными на сайте издания, можно в этом разделе --->>>
Для участия в педагогическом конкурсе, викторине,
олимпиаде или тестировании необходимо:
- выбрать дизайн наградного документа;
- принять участие в мероприятии;
- произвести оплату редакционного сбора за организацию и проведение мероприятия;
- получить наградной диплом в соответствии с достигнутым результатом.
Участвовать в экспресс мероприятиях могут учителя, воспитатели, специалисты ДОУ,
преподаватели СПО, педагоги дополнительного образования и другие.
Для участия в детском мероприятии необходимо:
- выбрать дизайн наградного документа;
- принять участие в конкурсе, викторине, олимпиаде или тестировании;
- произвести оплату редакционного сбора за организацию и проведение мероприятия;
- получить наградной диплом в соответствии с достигнутым результатом.
Участвовать в мероприятиях могут воспитанники детских садов и других дошкольных
образовательных учреждений под руководством педагогов или родителей.
Для участия в мероприятии для учеников необходимо:
- выбрать дизайн наградного документа;
- принять участие в конкурсе, викторине, олимпиаде или тестировании;
- произвести оплату редакционного сбора за организацию и проведение мероприятия;
- получить наградной диплом в соответствии с достигнутым результатом.
Участвовать в мероприятиях могут ученики школ, лицеев, гимназий, организаций
дополнительного образования под руководством педагогов или родителей.
Для участия в тестировании необходимо:
выбрать тему из списка;
указать данные участника;
ответить на тестовые вопросы;
оплатить редакционный сбор за организацию и проведение мероприятия;
получить сертификат в соответствии с достигнутым результатом.
Для участия в творческой группе необходимо:
- выбрать название группы из перечня;
- оплатить редакционный сбор в размере 220 руб.;
- загрузить материал, соответствующий выбранной группе;
- получить подтверждающий участие сертификат.
Для участия в педагогическом семинаре необходимо:
- выбрать тему семинара из перечня;
- оплатить редакционный сбор за организацию и проведение семинара
в размере 250 руб.;
- принять участие в семинаре;
- получить сертификат участника семинара.
Вы можете принять участие в семинаре на различные темы:
методы совершенствования профессиональной компетентности,
самообразование, современные образовательные технологии,
учебно-методическое сопровождение образовательного процесса и др.
Для публикации статьи в электронной библиотеке необходимо:
- указать данные автора и тему;
- загрузить файл со статьёй;
- оплатить редакционный сбор в размере 210 руб.;
- дождаться проверки статьи редакцией (не более 8-ми часов);
- получить сертификат за личный вклад в развитие библиотеки и педагогическое мастерство.
Ознакомиться с материалами методической библиотеки можно в этом разделе --->>>
Для обучения по курсу необходимо:
выбрать тему курса из перечня;
оплатить редакционный сбор за организацию курса в размере 250 руб.;
ознакомиться с материалами курса;
пройти итоговое тестирование;
получить сертификат о прохождении курса.
Для размещения публикации в электронном журнале необходимо:
- указать данные автора и тему работы;
- загрузить файл со статьёй;
- оплатить редакционный сбор в размере 290 руб.;
- дождаться проверки статьи редакцией (не более 8-ми часов);
- получить сертификат о публикации материала в электронном журнале.
Посмотреть или скачать журнал с Вашей публикацией можно здесь --->>>
Для участия в экспертной деятельности сайта необходимо:
- заполнить заявку на вступление в экспертный совет;
- оплатить редакционный сбор за оформление членства в экспертном совете
издания в размере 290 руб.;
- дождаться проверки заявки редакцией (не более 8-ми часов);
- получить свидетельство эксперта.
Для публикации педагогического опыта работы на сайте издания необходимо:
- указать данные автора и тему педагогической работы;
- загрузить файл со статьёй;
- оплатить редакционный сбор в размере 230 руб.;
- дождаться проверки статьи редакцией (не более 8-ми часов);
- получить свидетельство.
Ознакомиться с материалами обобщённого педагогического опыта можно в этом разделе --->>>
Для получения рецензии на статью необходимо:
- указать данные автора и тему работы;
- загрузить файл со статьёй;
- оплатить редакционный сбор в размере 290 руб.;
- дождаться проверки статьи и составления рецензии (не более 8-ми часов);
- получить рецензию на представленный материал.
Для участия в конкурсе необходимо:
- выбрать конкурс из перечня;
- произвести оплату редакционного сбора за организацию и проведение
мероприятия в размере 100 руб.;
- принять участие в конкурсе;
- получить наградной диплом в соответствии с полученным результатом.
Для участия в конкурсе необходимо:
- выбрать конкурс из перечня;
- произвести оплату редакционного сбора за организацию и проведение мероприятия;
- загрузить конкурсную работу;
- дождаться подведения итогов конкурса в течение 24 часов;
- получить наградной диплом в соответствии с результатом оценки конкурсной работы.
Для участия в конкурсе необходимо:
- выбрать конкурс из перечня;
- произвести оплату редакционного сбора за организацию и проведение
мероприятия в размере 110 руб.;
- скачать бланк с заданием и заполнить его;
- ввести ответы с заполненного бланка в базу данных сайта;
- получить наградной диплом в соответствии с полученным результатом.
Примите участие в конкурсе и получите диплом по результатам участия.
Производите оплату 130 руб. за диплом, когда получите желаемый результат.
Диплом доступен для скачивания сразу после оплаты.
Для участия в конференции необходимо:
- выбрать тему конференции из перечня;
- оплатить редакционный сбор за организацию и проведение конференции
в размере 220 руб.;
- загрузить доклад, соответствующий теме конференции;
- дождаться проверки доклада редакцией (не более 8-ми часов);
- получить подтверждающий участие сертификат.
Для публикации доклада в сборнике конференций необходимо:
- выбрать сборник конференции из перечня;
- оплатить редакционный сбор за оформление сборника
в размере 230 руб.;
- загрузить доклад, соответствующий теме конференции;
- дождаться проверки доклада редакцией (не более 8-ми часов);
- получить свидетельство о публикации доклада в сборнике.
Для обучения по курсу необходимо:
- выбрать тему курса из перечня;
- оплатить редакционный сбор за организацию курса
в размере 240 руб.;
- просмотреть видеоуроки в полном объёме;
- получить сертификат о прохождении курса.
Для участия в педагогическом вебинаре необходимо:
- выбрать тему вебинара из перечня;
- оплатить редакционный сбор за организацию и проведение вебинара
в размере 250 руб.;
- просмотреть трансляцию вебинара;
- получить свидетельство участника вебинара.
Для создания персонального сайта необходимо:
- указать данные педагога;
- оплатить редакционный сбор за пользование сервисом создания персонального сайта
в размере 260 руб.;
- создать сайт, загрузив необходимые материалы (фото, тексты, файлы)
с помощью сервиса издания;
- дождаться проверки созданного сайта редакцией (не более 8-ми часов);
- получить сертификат о создании сайта.
Пример готового сайта педагога --->>>
Все педагоги, разместившие публикацию с получением свидетельства, либо принявшие участие в одном из мероприятий сайта, могут скачать Благодарственное письмо от редакции издания. Бесплатно!
Уважаемые коллеги, рады приветствовать вас на страницах всероссийского образовательного издания "Вестник педагога" !
Данное издание разработано для педагогов дошкольного, начального, среднего общего, профессионального, дополнительного и высшего образования детей. У нас вы сможете бесплатно опубликовать учебно-методический материал (статью, конспект, сценарий, проект, программу), принять участие во всероссийских конкурсах, викторинах, олимпиадах, вебинарах, конференциях, пройти обучение по видео курсу, создать сайт учителя, воспитателя, педагога, преподавателя и получить свидетельство о публикации, сертификат или диплом.
За счёт разнообразия функциональной наполненности сайта, каждый педагог имеет возможность выбрать для себя один или несколько наиболее подходящих. Публикация статей и разработок, участие в конференциях обеспечивают пополнение теоретико-практического запаса знаний педагога, вебинары и обучающие курсы повышают профессиональную компетентность учителя, воспитателя, преподавателя по различным областям, участие в педагогических конкурсах позволяет представить свои умения и опыт на всероссийском уровне. Также любой педагог может создать персональный сайт, который станет впоследствии его визитной карточкой и платформой для размещения различной важной информации.
Сайт имеет официально оформленное свидетельство о регистрации СМИ, что позволит вам использовать полученные в рамках данного проекта документы при прохождении аттестации для подтверждения соответствия занимаемой должности либо для установления первой или высшей квалификационной категории.
Помимо педагогов, целевой аудиторией издания являются воспитанники дошкольных образовательных учреждений, учащиеся школ, гимназий, лицеев, студенты училищ, техникумов, колледжей и вузов. В связи с этим, все мероприятия на сайте разрабатываются и проводятся с учётом возрастного и статусного разнообразия его посетителей.
При создании ресурса разработчики портала стремились к тому, чтобы максимально упростить процессы публикации работ и получения документов, и добились этого. Размещение учебно-методического материала, участие в мероприятиях и получение документов происходит в самое короткое время и составляет при соблюдении необходимых условий не более 5-10 минут.
Для того, чтобы каждый желающий имел возможность ознакомиться с последними событиями издания, разработана страница "Новости". Помимо основных событий издания, ежедневно публикуются новости Министерства образования и науки Российской Федерации .
Страницы издания "Вестник педагога" всегда открыты для своих читателей. Надеемся, что информация, содержащаяся на нашем ресурсе, будет интересна и полезна каждому без исключения пользователю.
"Вестник педагога" - давайте вместе добавим новую запись в историю российского образования!
Новость от 31 декабря 2019, 14:51
Новый выпуск электронного журнала «Вестник образования» Минпросвещения России посвящён дополнительному педагогическому образованию
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Новость от 31 декабря 2019, 14:13
Поздравление Министра просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильевой с Новым годом
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Новость от 27 декабря 2019, 18:53
В Минпросвещения подвели итоги реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» в 2019 году
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Новость от 27 декабря 2019, 14:57
Центры образования на русском языке открылись в Чехии, Индонезии, Боснии и Герцеговине и во Вьетнаме
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Новость от 27 декабря 2019, 13:14
В Минпросвещения прошло заседание ФУМО, посвящённое вопросам обновления содержания образовательных программ
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