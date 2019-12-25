Добро пожаловать на сайт издания "Вестник педагога"

Уважаемые коллеги, рады приветствовать вас на страницах всероссийского образовательного издания "Вестник педагога" !

Данное издание разработано для педагогов дошкольного, начального, среднего общего, профессионального, дополнительного и высшего образования детей. У нас вы сможете бесплатно опубликовать учебно-методический материал (статью, конспект, сценарий, проект, программу), принять участие во всероссийских конкурсах, викторинах, олимпиадах, вебинарах, конференциях, пройти обучение по видео курсу, создать сайт учителя, воспитателя, педагога, преподавателя и получить свидетельство о публикации, сертификат или диплом.

За счёт разнообразия функциональной наполненности сайта, каждый педагог имеет возможность выбрать для себя один или несколько наиболее подходящих. Публикация статей и разработок, участие в конференциях обеспечивают пополнение теоретико-практического запаса знаний педагога, вебинары и обучающие курсы повышают профессиональную компетентность учителя, воспитателя, преподавателя по различным областям, участие в педагогических конкурсах позволяет представить свои умения и опыт на всероссийском уровне. Также любой педагог может создать персональный сайт, который станет впоследствии его визитной карточкой и платформой для размещения различной важной информации.

Сайт имеет официально оформленное свидетельство о регистрации СМИ, что позволит вам использовать полученные в рамках данного проекта документы при прохождении аттестации для подтверждения соответствия занимаемой должности либо для установления первой или высшей квалификационной категории.

Помимо педагогов, целевой аудиторией издания являются воспитанники дошкольных образовательных учреждений, учащиеся школ, гимназий, лицеев, студенты училищ, техникумов, колледжей и вузов. В связи с этим, все мероприятия на сайте разрабатываются и проводятся с учётом возрастного и статусного разнообразия его посетителей.

При создании ресурса разработчики портала стремились к тому, чтобы максимально упростить процессы публикации работ и получения документов, и добились этого. Размещение учебно-методического материала, участие в мероприятиях и получение документов происходит в самое короткое время и составляет при соблюдении необходимых условий не более 5-10 минут.

Для того, чтобы каждый желающий имел возможность ознакомиться с последними событиями издания, разработана страница "Новости". Помимо основных событий издания, ежедневно публикуются новости Министерства образования и науки Российской Федерации .

Страницы издания "Вестник педагога" всегда открыты для своих читателей. Надеемся, что информация, содержащаяся на нашем ресурсе, будет интересна и полезна каждому без исключения пользователю.

"Вестник педагога" - давайте вместе добавим новую запись в историю российского образования!